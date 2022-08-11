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بيانات: مبيعات السيارات في الصين تقفز 30% في يوليو

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اقتصاد الصين

بيانات: مبيعات السيارات في الصين تقفز 30% في يوليو

المبيعات للأشهر السبعة الأولى لا تزال أقل بنسبة 2%

شنغهاي - رويترز

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ارتفعت مبيعات السيارات في الصين بنسبة 29.7 %، في يوليو تموز مقارنة معها قبل عام لتصل إلى 2.42 مليون وحدة وتواصل الانتعاش الذي بدأ في يونيو/حزيران بدعم من تخفيف قيود كوفيد-19 وحوافز حكومية.

وأظهرت البيانات الصادرة عن الرابطة الصينية لمصنعي السيارات اليوم الخميس أن المبيعات للأشهر السبعة الأولى لا تزال أقل بنسبة 2%، مقارنة مع نفس الفترة في 2021.

وارتفعت مبيعات المركبات التي تعمل بالطاقة الجديدة، وتشمل السيارات الكهربائية بالكامل والهجينة والمركبات التي تعمل بخلايا الوقود الهيدروجينية، بنسبة 120%، في يوليو تموز مقارنة معها قبل عام.

وسعت الصين إلى إنعاش الطلب على السيارات من خلال تقديم حوافز مثل خفض ضريبة شراء المركبات ذات المحركات الصغيرة وتقديم حوافز لإحلال السيارات الكهربائية بدلا من تلك التي تعمل بالبنزين.

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