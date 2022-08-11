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زيادة طلبات إعانة البطالة الأميركية للأسبوع الثاني على التوالي

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البطالة أميركا
باحثون عن عمل في أميركا
اقتصاد أميركا

زيادة طلبات إعانة البطالة الأميركية للأسبوع الثاني على التوالي

زادت 14 ألفاً إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية

واشنطن  - رويترز

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ارتفع عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات بطالة للأسبوع الثاني على التوالي، مما يشير إلى مزيد من التراجع في سوق العمل فيما يسعى مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى إبطاء الطلب للمساعدة في كبح التضخم.

وقالت وزارة العمل الأميركية، اليوم الخميس، إن الطلبات المقدمة لأول مرة للحصول على الإعانات الحكومية زادت 14 ألفا إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 262 ألفا في الأسبوع المنتهي في السادس من أغسطس/آب.

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم، قد توقعوا 263 ألف طلب خلال الأسبوع الماضي.

ولا تزال الطلبات أقل من نطاق 270-300 ألف الذي يراه خبراء الاقتصاد مؤشرا على تباطؤ ملموس في سوق العمل.

وانكمش الاقتصاد الأميركي بشكل غير متوقع في الربع الثاني مع نمو الإنفاق الاستهلاكي بأبطأ وتيرة في عامين وتراجع الإنفاق التجاري.

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