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مجلس النواب الأميركي سيقر مشروع قانون خفض التضخم يوم الجمعة

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نانسي بيلوسي (أرشيفية من رويترز)
رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي
اقتصاد أميركا

مجلس النواب الأميركي سيقر مشروع قانون خفض التضخم يوم الجمعة

بيلوسي: "تشريع مصيري"

واشنطن – رويترز

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قالت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي اليوم الأربعاء، إن المجلس سيقر مشروع قانون خفض التضخم يوم الجمعة.

وفي رسالة إلى زملائها الديمقراطيين، وصفت بيلوسي مشروع القانون البالغ قيمته 430 مليار دولار الذي وافق عليه مجلس الشيوخ في مطلع الأسبوع بأنه "تشريع مصيري".

كان تقرير من وزارة العمل الأميركية قد أظهر أن أسعار المستهلكين لم ترتفع على الإطلاق في يوليو/تموز مقارنة مع يونيو/ حزيران، مما يشير إلى أبطأ تضخم شهري في أكثر من عامين مع هبوط أسعار الوقود.

وسجل معدل التضخم السنوي في أميركا 8.5% في يوليو، قياسا على 9.1% في يونيو السابق له.

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