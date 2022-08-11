وزير التموين: احتياطي مصر من القمح يكفي لمدة 7.2 شهر

نقل بيان لمجلس الوزراء المصري عن وزير التموين علي مصيلحي قوله يوم الأربعاء إن مصر لديها احتياطي استراتيجي من القمح يكفي لمدة 7.2 شهر.

وأضاف الوزير، خلال اجتماع للجنة معنية بإدارة تبعات الحرب بين روسيا وأوكرانيا، أن البلاد لديها احتياطي من الزيت التمويني يكفي لمدة 5.3 شهر، ومن السكر التمويني يكفي لفترة تصل إلى 6.6 شهر، ومن الأرز يكفي لمدة 3.2 شهر.

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وتسبب الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير الماضي في اضطراب شحنات الحبوب وأدى لزيادة سريعة في أسعار السلع الأولية على مستوى العام، الأمر الذي أحدث أزمة مالية لمصر التي تعد عادة أكبر مستورد للقمح في العالم.

يشار إلى أن نحو 80% من واردات القمح المصرية في العام الماضي، كانت من روسيا وأوكرانيا.