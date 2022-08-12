اقتصاد بريطانيا
اقتصاد بريطانيا ينكمش 0.1% في الربع الثاني من 2022
وانكمش 0.6% على أساس شهري خلال يونيو
أظهرت بيانات رسمية اليوم الجمعة أن الاقتصاد البريطاني انكمش 0.6% على أساس شهري خلال يونيو/حزيران و0.1% خلال الربع الثاني من هذا العام.
وكان استطلاع لرويترز قد أشار إلى انكماش نسبته 1.3% في يونيو/حزيران.
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وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن الخدمات تراجعت 0.5% خلال الشهر، وكانت المحرك الرئيسي لانخفاض الناتج المحلي الإجمالي.
وكان تراجع الناتج الاقتصادي لشهر يونيو/حزيران متوقعا بسبب عطلة مصرفية بمناسبة احتفالات اليوبيل البلاتيني للملكة إليزابيث.
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