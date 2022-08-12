تركيا: سفينتان تغادران أوكرانيا بشحنات من الحبوب

قالت وزارة الدفاع التركية إن سفينتين أخريين غادرتا ميناءين أوكرانيين على البحر الأسود اليوم الجمعة ليصل عدد السفن التي غادرت البلاد بموجب اتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة.

وذكرت الوزارة أن السفينة سورموفسكي التي ترفع علم بيليز غادرت ميناء تشورنومورسكي الأوكراني وعلى متنها 3050 طنا من القمح في الطريق إلى إقليم تكيرداج في شمال غرب تركيا.

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وأضافت أن السفينة ستار لورا التي ترفع علم جزر مارشال غادرت من بيفديني وعلى متنها 60 ألف طن من الذرة إلى إيران.