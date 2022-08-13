استطلاع: ثقة المستهلك الأميركي ترتفع بأكثر من المتوقع في أغسطس
تراجع توقعات الأسر الأميركية للتضخم على المدى القريب
أظهر مسح أن ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة ارتفعت بصورة أكبر في أغسطس/ آب من مستوى قياسي منخفض في وقت سابق من الصيف الحالي، وتراجعت توقعات الأسر الأميركية للتضخم على المدى القريب مرة أخرى على خلفية انخفاض أسعار البنزين.
وجاءت القراءة الأولية لجامعة ميشيغان في أغسطس/ آب على المؤشر العام لثقة المستهلك عند 55.1، ارتفاعا من 51.5 في الشهر السابق.
كان المؤشر قد سجل مستوى منخفضا قياسيا عند 50 في يونيو/ حزيران.
وكانت القراءة الأولية لشهر أغسطس/ آب أعلى من متوسط التوقعات البالغ 52.5 بين الاقتصاديين الذين استطلعت رويترز آراءهم.
وانخفضت توقعات التضخم لسنة واحدة في الاستطلاع إلى أدنى مستوى لها في 6 أشهر عند 5.0% من 5.2%، في حين ارتفعت توقعات التضخم لخمس سنوات إلى 3.0% من 2.9% لتظل ضمن النطاق الذي ساد العام الماضي.
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