مصر.. أقساط شركات التأمين تقفز لـ 27.8 مليار جنيه في 6 أشهر

كشفت بيانات رسمية حديثة، ارتفاع قيمة الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسؤوليات في مصر بنسبة 13.1% خلال الفترة من يناير إلى يونيو من عام 2022 وبلغت 27.8 مليار جنيه مقابل نحو 24.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

ووفق بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر، توزعت بين الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسؤوليات وبلغت 10.9 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى يونيو من عام 2022 مقابل 10.76 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من عام 2021 بنسبة نمو 0.9%.

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وبلغت قيمة الأقساط المحصلة للأشخاص وتكوين الأموال 16.9 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى يونيو من عام 2022 مقابل 13.8 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 22.6%.

وبلغ إجمالي التعويضات المسددة من شركات التأمين 12.9 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى يونيو من عام 2022 مقابل 11.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة نمو 15% وتوزعت بين التعويضات المسددة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات 4.96 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى يونيو من عام 2022 مقابل 5.3 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2021 بنسبة انخفاض 5.7%.

وبلغت قيمة التعويضات المسددة للأشخاص وتكوين الأموال 7.9 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى يونيو من عام 2022 مقابل 5.9 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 33.4%.

وتوزعت الأقساط خلال الفترة من يناير إلى يونيو من عام 2022 بين 23.2 مليار جنيه أقساط للتأمين التجاري مقارنة بقيمة 22.4 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 3.8%، و 4.5 مليار جنيه أقساط التأمين التكافلي مقابل 2.2 مليار جنيه خلال فترة المقارنة، بنسبة نمو 108.2%.

وتوزع إجمالي قيمة التعويضات المسددة لعملاء التأمين التجاري بين 11.5 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى يونيو من عام 2022 مقابل 10 مليارات جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة نمو 15.1%، و 1.4 مليار جنيه قيمة التعويضات المسددة للتأمين التكافلي مقابل 1.2 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي بنسبة نمو بلغت نحو 14.1%.