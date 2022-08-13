مصر تُعين شخصية مصرفية في منصب وزير السياحة

وافق مجلس النواب خلال جلسته الطارئة التي عقدت، اليوم السبت، على تعديل وزاري يشمل 13 حقيبة وزارية، وتم تعيين أحمد عيسى طه عيسى أبو حسين، الرئيس التنفيذي لقطاع التجزئة المصرفية بالبنك التجاري الدولي، وزيرا للسياحة والآثار.

ووفقا للموقع الرسمي للبنك التجاري الدولي، فإن عيسى يمتلك خبرة طويلة في مجال العمل المصرفي، حيث بدأت مسيرته المهنية عام 1993 في أحد فروع البنك التجاري الدولي؛ ثم عمل وترقى بقطاع الائتمان وتمويل المؤسسات بعد حصوله على CIB Credit Course في عام 1994.

مادة اعلانية

وفي عام 2001 سافر عيسى لدراسة الماجستير في إدارة الأعمال في جامعة كارولينا الشمالية بأميركا، وحصل على الدرجة عام 2003، وعين بعدها كأول رئيس لإدارة التخطيط الاستراتيجي بالبنك.

كما اجتاز العديد من دورات إعداد القيادات والتخطيط الاستراتيجي والتمويل وغيرها في مؤسسات تعليمية رائدة مثل: London Business School، Harvard، INSEAD، وأخرى في بنوك عالمية كبرى.

وشغل عيسى العديد من المناصب القيادية بالبنك، أهمها: رئيس القطاع المالي، ورئيس إدارة البحوث بشركة التجاري الدولي للسمسرة، والعضو المنتدب لشركة التجاري الدولي لخدمات الاستثمار البنكي – سي أي كابيتال، ورئيس مجموعة المؤسسات المالية بقطاع تمويل المؤسسات بالبنك.

كما شغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة كوربليس للتأجير التمويلي، ورئيس مجلس إدارة مجموعة شركات فالكون غروب، ورئيس لجنة البنوك في غرفة التجارة الأميركية بالقاهرة، وعضو مجلس إدارة جهاز التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية.

كما شغل منصب عضو مجلس إدارة غير تنفيذي بغرفة التجارة الأميركية بالقاهرة، وعضو مجلس إدارة شركة مصر للطيران القابضة، وعضو مجلس إدارة هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، وعضو في المجلس الإقليمي لقيادات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التابع لمؤسسة ماستر كارد العالمية.