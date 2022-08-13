موديز تخفض تصنيف تركيا إلى "B3" وترفع نظرتها المستقبلية لـ"مستقرة"
وكالة التصنيف تتوقع تجاوز عجز الحساب الجاري التركي التقديرات السابقة بفارق كبير مما يزيد احتياجات التمويل
خفضت وكالة التصنيف موديز أمس الجمعة التصنيف الائتماني السيادي لتركيا درجة واحدة من B2 إلى B3، مشيرة إلى ارتفاع ضغوط ميزان المدفوعات ومخاطر حدوث مزيد من الانخفاض في احتياطيات البلاد من العملات الأجنبية.
وقالت الوكالة في بيان "من المرجح أن يتجاوز عجز حساب المعاملات الجارية التوقعات السابقة بفارق كبير مما يزيد احتياجات التمويل الخارجي في وقت تواجه فيه الأوضاع المالية صعوبة على المستوى العالمي".
ولكن موديز رفعت نظرتها المستقبلية لتركيا من سلبية إلى مستقرة، وفق رويترز.
ارتفعت الاحتياطيات الرسمية لتركيا بأكبر قدر منذ فبراير، بعد ضخ السيولة النقدية من قبل شركة روساتوم النووية الروسية المملوكة للدولة في شركة تركية تابعة.
وارتفع إجمالي الاحتياطيات الإجمالية لتركيا بنحو 3 مليارات دولار خلال الأسبوع قبل الماضي، حيث شكل الذهب 1.6 مليار دولار من الزيادة والعملات الأجنبية للباقي. فيما بلغ إجمالي احتياطيات العملات الأجنبية 61.1 مليار دولار والذهب 40.2 مليار دولار، وفقاً لبيانات نشرها البنك المركزي التركي.
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