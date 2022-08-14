قفزة قوية للتراخيص الاستثمارية في السعودية خلال الربع الثاني.. وبريطانيا بالصدارة

كشف تقرير راصد الاقتصاد والاستثمار السعودي الذي أصدرته اليوم وزارة الاستثمار السعودية، عن ارتفاع عدد التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 673% وذلك على أساس سنوي, ليتجاوز 4450 ترخيصا.

كما بلغ عدد الصفقات الاستثمارية المنجزة 49 صفقة استثمارية وبإجمالي استثمارات تقدر بحوالي 3.5 مليار ريال مع توفير ألفي وظيفة، وذلك مقارنة بـ 37 صفقة بالربع المقابل من 2021.

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وشهد الربع الثاني إقبالا متزايدا من المستثمرين الجدد للاستثمار في المملكة، وكان النصيب الأكبر لنشاط ريادة الأعمال والابتكار، من خلال إتمام 34 صفقة من إجمالي 49 صفقة.

واستحوذ التعليم والتدريب على ست صفقات مقابل أربع صفقات في الأنشطة العقارية.

وتصدرت المملكة المتحدة قائمة الدول الأكثر استثمارا في السعودية بسبع صفقات، تليها الإمارات والأردن والولايات المتحدة بثلاث صفقات لكل دولة خلال الربع الثاني من العام الحالي.