نمو ملحوظ في المدفوعات الإلكترونية بالسعودية

تتسارع الخطوات نحو خفض الاعتماد على النقد الورقي في عمليات الدفع في السعودية، فقد أظهرت بيانات البنك المركزي السعودي عن نمو المدفوعات الإلكترونية للأفراد بشكل ملحوظ لتبلغ 57% في 2021، من إجمالي عمليات الدفع، مقارنة بـ 36% في 2019.

وأشارت البيانات إلى تجاوز نسبة المدفوعات الإلكترونية نظيرتها النقدية على مستوى كافة القطاعات وأغلب الأنشطة الاقتصادية المختلفة، حيث ارتفعت من 44% في 2019 إلى 62% في 2021 من إجمالي عدد العمليات.