اقتصاد
نمو ملحوظ في المدفوعات الإلكترونية بالسعودية
نمت المدفوعات الإلكترونية للأفراد لتبلغ 57% في 2021 من إجمالي عمليات الدفع، مقارنة بـ 36% في 2019
تتسارع الخطوات نحو خفض الاعتماد على النقد الورقي في عمليات الدفع في السعودية، فقد أظهرت بيانات البنك المركزي السعودي عن نمو المدفوعات الإلكترونية للأفراد بشكل ملحوظ لتبلغ 57% في 2021، من إجمالي عمليات الدفع، مقارنة بـ 36% في 2019.
وأشارت البيانات إلى تجاوز نسبة المدفوعات الإلكترونية نظيرتها النقدية على مستوى كافة القطاعات وأغلب الأنشطة الاقتصادية المختلفة، حيث ارتفعت من 44% في 2019 إلى 62% في 2021 من إجمالي عدد العمليات.
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