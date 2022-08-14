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نمو ملحوظ في المدفوعات الإلكترونية بالسعودية

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مدفوعات إلكترونية
مدفوعات إلكترونية
اقتصاد

نمو ملحوظ في المدفوعات الإلكترونية بالسعودية

نمت المدفوعات الإلكترونية للأفراد لتبلغ 57% في 2021 من إجمالي عمليات الدفع، مقارنة بـ 36% في 2019

دبي - العربية.نت

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تتسارع الخطوات نحو خفض الاعتماد على النقد الورقي في عمليات الدفع في السعودية، فقد أظهرت بيانات البنك المركزي السعودي عن نمو المدفوعات الإلكترونية للأفراد بشكل ملحوظ لتبلغ 57% في 2021، من إجمالي عمليات الدفع، مقارنة بـ 36% في 2019.

وأشارت البيانات إلى تجاوز نسبة المدفوعات الإلكترونية نظيرتها النقدية على مستوى كافة القطاعات وأغلب الأنشطة الاقتصادية المختلفة، حيث ارتفعت من 44% في 2019 إلى 62% في 2021 من إجمالي عدد العمليات.

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