.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

احتياطيات فنزويلا من الذهب تهبط لأدنى مستوى في 50 عاما

  • الخط
سبائك من الذهب
سبائك من الذهب
اقتصاد

احتياطيات فنزويلا من الذهب تهبط لأدنى مستوى في 50 عاما

بعد بيع 6 أطنان في يونيو

كراكاس - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

باع البنك المركزي في فنزويلا 6 أطنان من الذهب بحلول يونيو/ حزيران 2022، حسبما أظهرت الميزانية العمومية للبنك للنصف الأول من العام التي نشرتها وسيلة إعلام محلية الأسبوع الماضي.

وأظهرت بيانات مالية من البنك المركزي أن كمية سبائك الذهب في أقبية البنك في نهاية النصف الأول من العام بلغت ما يعادل 73 طنا، وهو أدنى مستوى في 50 عاما.

وفي النصف الثاني من 2021، كان لدى البنك المركزي حوالي 79 طنا في حيازته.

وبلغت قيمة احتياطيات الذهب في نهاية يونيو/ حزيران هذا العام 4.329 مليار دولار، وهو ما يقل بمقدار 231 مليون دولار عن ديسمبر/ كانون الأول 2021 عندما بلغت 4.56 مليار دولار.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
عام من حكم طالبان.. مشاهد للفقر في شوارع كابول عام من حكم طالبان.. مشاهد للفقر في شوارع كابول
اكتشف المزيد