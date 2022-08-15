استطلاع الآراء بشأن اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات بالسعودية

دعت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، العموم إلى تقديم مرئياتهم حول اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات، حيث تهدف الهيئة من خلالها إلى تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بما يعزز ويحقق غايات وأهداف رؤية المملكة 2030، لتمكين مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح.

وذكرت الهيئة أنها تسعى من خلال هذا المشروع إلى إيجاد الأساس القانوني والتنظيمي لعملية تطوير وتنمية خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات بما يواكب تطورات القطاع على المستوى المحلي والدولي، وذلك عبر الاستفادة من التجارب العالمية في تنظيم خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات ومنصات المحتوى الرقمي بما يمكن الهيئة من ممارسة دورها التنظيمي والرقابي ويلبي حاجة المستخدمين ومقدمي الخدمة ويحقق العوائد الاقتصادية والاجتماعية المرجوة للمملكة.

مادة اعلانية

ودعت جميع الجهات المهتمة محلياً ودولياً للإفادة بمرئياتهم حول هذه اللائحة، نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأوضحت أنه سيتم استقبال المرئيات حتى تاريخ 28 أغسطس 2022.