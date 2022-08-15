المركزي المصري
المركزي المصري يبيع أذون خزانة بـ627 مليون يورو
العروض التي قدمت في المزاد بلغت قيمتها 786.9 مليون يورو
قال البنك المركزي المصري، اليوم الاثنين، إنه باع أذون خزانة مدتها عام واحد، مقومة بالعملة الأوروبية بقيمة 626.9 مليون يورو مع متوسط عائد 1.697%.
وأضاف البنك المركزي أن العروض التي قدمت في المزايدة بلغت قيمتها 786.9 مليون يورو.
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وقال نائب محافظ البنك المركزي المصري، جمال نجم، إن فجوة النقد الأجنبية في مصر تراجعت إلى حد كبير لتبلغ 400 مليون دولار في الشهر الماضي من 3.9 مليار دولار في فبراير الماضي.
وشهدت مصر خروج مليارات الدولارات من أسواق الدين الحكومي منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير/شباط، إذ يفر المستثمرون من الأسواق الناشئة لمقاصد أكثر أمانا.
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