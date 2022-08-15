اقتصاد تركيا
الميزانية التركية تسجل عجزا 64 مليار ليرة في يوليو
وفائض قدره 29.5 مليار ليرة في الأشهر السبعة الأولى من العام
أظهرت بيانات من وزارة الخزانة والمالية التركية، اليوم الاثنين، أن الميزانية المركزية للحكومة سجلت عجزا قدره 64 مليار ليرة (3.56 مليار دولار) في يوليو/تموز، بينما سجل العجز الأساسي 47.3 مليار ليرة.
وبلغت مدفوعات الميزانية لخطة تعوض المودعين بالليرة عن الخسائر التي يتكبدونها مقابل أسعار العملة الصعبة، التي تم إطلاقها في ديسمبر/كانون الأول لوقف تراجع العملة المحلية، 23.4 مليار ليرة في يوليو/تموز.
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وسجلت الميزانية في الأشهر السبعة الأولى من العام فائضا قدره 29.5 مليار ليرة، وفائضا أساسيا 180.9 مليار ليرة. وبلغت مدفوعات الخطة التي تعوض خسائر المودعين بالليرة، 60.6 مليار ليرة في تلك الفترة.
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