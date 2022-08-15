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رئيس الوزراء: الهند تستهدف أن تصبح دولة متقدمة خلال 25 عامًا

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اقتصاد

رئيس الوزراء: الهند تستهدف أن تصبح دولة متقدمة خلال 25 عامًا

يصنف البنك الدولي الهند حاليًا على أنها من البلدان ذات الدخل المتوسط ​​الأدنى

دبي - العربية.نت

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قال رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، في خطابه بمناسبة عيد الاستقلال يوم الاثنين، إن بلاده تستهدف أن تصبح دولة متقدمة في غضون 25 عامًا، مع سياسات لدعم الإنتاج المحلي في مجالات الطاقة والدفاع والتكنولوجيا الرقمية.

وخلال الاحتفال بالذكرى الخامسة والسبعين لاستقلالها، حث مودي الشباب على "تحقيق أهداف كبيرة" وتقديم أفضل سنواتهم من أجل البلاد.

وقال مودي، 71 عامًا، "يجب أن نجعل الهند دولة متقدمة في السنوات الـ 25 القادمة، في حياتنا".

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يصنف البنك الدولي الهند حاليًا على أنها من البلدان ذات الدخل المتوسط ​​الأدنى، وتستهدف البلدان التي يتراوح نصيب الفرد فيها من الدخل القومي الإجمالي بين 1.086 دولار و 4.255 دولار. البلدان ذات الدخل المرتفع، مثل الولايات المتحدة، يبلغ متوسط ​​دخل الفرد فيها 13205 دولارات أو أكثر.

الهند هي سادس أكبر اقتصاد في العالم، ومن المتوقع أن تحقق نموا أكثر من 7%، في السنة المالية الحالية المنتهية في مارس 2023، الأسرع بين الاقتصادات الكبرى.

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