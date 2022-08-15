فيتش ترفع تصنيف سلطنة عمان إلى bb مع نظرة مستقرة
عائدات النفط المرتفعة ستدعم تحقيق فائض في الميزانية في 2022 و2023
رفعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، تصنيف سلطنة عمان إلى bb مع نظرة مستقرة، قائلة إن عائدات النفط المرتفعة ستدعم تحقيق فائض في الميزانية في 2022 و2023.
وأوضحت فيتش أن رفع التصنيف يعكس تحسينات كبرى في المقاييس المالية العمانية، كما يعكس تخفيف ضغوط التمويل الخارجي والجهود المستمرة لإصلاح المالية العامة.
وأضافت أن وضع التمويل في عُمان أفضل حالاً مقارنة بالسنوات الماضية، وأن متطلبات التمويل على المدى المتوسط لا تزال كبيرة ومستوى المديونية الخارجية لعمان مرتفع.
وذكرت فيتش أن الاقتصاد العماني والإيرادات المالية سيظلان مرتبطين بشدة بقطاع الهيدروكربونات على الرغم من الإصلاحات الهيكلية المستمرة لتعزيز التنوّع.
فيما تتوقع وكالة التصنيف أن تتجه أسعار النفط إلى الانخفاض على المدى المتوسط.
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