لقاح مودرنا المحدث ضد متحور أوميكرون يحصل على موافقة من بريطانيا

قالت هيئة تنظيم الأدوية في المملكة المتحدة، اليوم الاثنين، إنها وافقت على لقاح محدث من مودرنا ضد فيروس كورونا، يستهدف متغير أوميكرون بالإضافة إلى الفيروس الأصلي.

وذكرت وكالة تنظيم الأدوية والرعاية الصحية (MHRA) في بيان، أنها وافقت على الجرعات المعززة من اللقاح للبالغين "بعد أن تبين أنها تلبي معايير المنظمة البريطانية للسلامة والجودة والفعالية".

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بذلك يعد هذا أول لقاح "ثنائي التكافؤ" ضد كوفيد-19 يتم اعتماده من قبل المنظم البريطاني.

قال جون راين الرئيس التنفيذي لـ MHRA، إن البيانات من تجربة سريرية أظهرت أن اللقاح حفز "استجابة مناعية قوية" ضد الفيروس الأصلي ومتغير أوميكرون، وسيوفر "أداة حادة في مستودع الأسلحة لدينا" مع استمرار تطور الفيروس.

في حين أن اللقاحات ساعدت في خفض حالات دخول المستشفيات والوفيات الناجمة عن فيروس كوفيد-19، الذي ظهر لأول مرة في الصين في أواخر العام 2019، فإن اللقاحات الحالية تستهدف بشكل أساسي السلالات السابقة من المرض.

وقد حذرت منظمة الصحة العالمية في يوليو، من أن الوباء "لم يقترب من نهايته" بعد، بسبب انتشار متغيرات أوميكرون الفرعية ورفع إجراءات السيطرة على الوباء.

يستهدف نصف لقاح مودرنا، المسمى Spikevax bivalent Original / Omicron، فيروس 2020 الأصلي، والنصف الآخر متغير أوميكرون الفرعي البديل (BA.1).

وقالت وزارة الصحة والطب البشري في بريطانيا، إن اللقاح يولد أيضًا "استجابة جيدة" ضد اثنين من متغيرات أوميكرون الفرعية: BA.4 و BA.5، والتي أدت جزئيًا إلى موجة من الحالات الجديدة للمرض في أوروبا والولايات المتحدة.

وقالت أيضاً إن اللقاح له نفس الآثار الجانبية "المعتادة" مثل جرعة لقاح مودرنا الأصلية.