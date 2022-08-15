مصر ترفع قيمة الدعم السلعي للأسر الأكثر احتياجا.. بدءا من هذا التاريخ

أصدر وزير التموين المصري على المصيلحى، توجيه وزاريا لضبط قواعد صرف السلع التموينية على بطاقة الدعم وعمليات صرف السلع للمواطنين بعد الزيادة التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي للأسر الأولى بالرعاية.

وقالت وزارة التموين في بيان، اليوم الاثنين، أن التوجيه -الذي يبدأ تنفيذه اعتبارا من مطلع سبتمبر المقبل- تضمن صرف زجاجة زيت 800 جرام لكل فرد على بطاقة الدعم وبحد أقصى 4 زجاجات للبطاقة الواحدة، بالإضافة إلى صرف 2 كيلو سكر لكل فرد على بطاقة الدعم وبحد أقصى 8 كيلو سكر للبطاقة الواحدة.

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كما شملت التوجيهات صرف كيلو أرز للبطاقة التى يقل عدد أفرادها عن أربعة و2 كيلو للبطاقة التى يصل عدد أفرادها إلى 4 أفراد فأكثر.

وشمل التوجيه أيضا صرف عبوة مكرونة 800 جرام للبطاقة التى يقل عدد أفرادها عن 4 وصرف 2 عبوة 800 جرام مكرونة للبطاقة التى يصل عدد أفرادها إلى 4 أفراد فأكثر.

وأكدت الوزارة على حق المواطن في صرف باقى المستحق من الدعم من أصناف قائمه السلع والتى زادت بـ 5 سلع جديدة وهى مسلى نباتى( سمنة) ودقيق معبأ؛ وطحينة بيضاء وتونة، ومربى ليصل عدد السلع التى تصرف لمنافذ التوزيع إلى 30 سلعة.

وشمل التوجيه الوزاري عدم تجاوز إجمالي السلع المشتراة لرصيد الدعم التمويني المقرر، ويسمح للمواطن بصرف حزمة السلع طبقًا لاحتياجاته وفيما لا يتجاوز 5 جنيهات عن مبلغ الزيادة المقرر للبطاقة.

كما أكد التوجيه الوزاري على حق المواطن في صرف مستحقاته التموينية بحد أقصى 4 مرات في الشهر من المنفذ التمويني.

وصرح المتحدث الرسمى للوزارة أحمد كمال معاون وزير التموين، بأن الدولة تصرف الدعم السلعى لـ 64 مليون مواطن شهريًا.

وكشف كمال أن المخزون الاستراتيجي من السلع يتجاوز الـ6 أشهر فى كل السلع، مشيرا إلى أن زيادة عدد السلع المنصرفة لمنافذ التوزيع تساهم فى تلبية احتياجات المواطنين من كل السلع وتمكنه من الاختيار حسب متطلباته.