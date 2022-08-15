اقتصاد مصر
معدل البطالة في مصر يرتفع 1.7% في الربع الثاني
على أساس سنوي
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، اليوم الاثنين، زيادة معدل البطالة في البلاد 1.7% على أساس سنوي.
وقال الجهاز في بيان، إن عدد العاطلين سجل 7.2% ليبلغ 2.151 مليون في الفترة من أبريل إلى يونيو 2022، مقابل 2.145 مليون في الربع الأول من العام، مسجلاً زيادة طفيفة بلغت 0.3% على أساس فصلي.
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وعلى أساس سنوي، زاد عدد العاطلين 36 ألفاً عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة زيادة 1.7%.
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