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معدل البطالة في مصر يرتفع 1.7% في الربع الثاني

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بطالة مصر
من الشارع المصري (صورة تعبيرية)
اقتصاد مصر

معدل البطالة في مصر يرتفع 1.7% في الربع الثاني

على أساس سنوي

القاهرة - رويترز

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أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، اليوم الاثنين، زيادة معدل البطالة في البلاد 1.7% على أساس سنوي.

وقال الجهاز في بيان، إن عدد العاطلين سجل 7.2% ليبلغ 2.151 مليون في الفترة من أبريل إلى يونيو 2022، مقابل 2.145 مليون في الربع الأول من العام، مسجلاً زيادة طفيفة بلغت 0.3% على أساس فصلي.

وعلى أساس سنوي، زاد عدد العاطلين 36 ألفاً عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة زيادة 1.7%.

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