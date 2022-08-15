 وزارة المالية السعودية تنظم ملتقى سفراء الاستحقاق المحاسبي

نظمت وزارة المالية السعودية، أمس الأحد، ملتقى سفراء الاستحقاق المحاسبي المنعقد بمدينة الرياض، بحضور رئيس اللجنة التوجيهية بوزارة المالية عبدالعزيز الفريح، ورئيس مركز الاستحقاق المحاسبي عبدالله المهذل، وسفراء الاستحقاق المحاسبي ونوابهم في عدد من الجهات الحكومية.

وحول دور وزارة المالية والجهات الحكومية في مشروع التحوُّل إلى أساس الاستحقاق المحاسبي، قال رئيس اللجنة التوجيهية، إنه منذ صدور الأمر السامي القاضي بالموافقة على مشروع تحوُّل كل الجهات الحكومية من تطبيق الأساس النقدي إلى أساس الاستحقاق المحاسبي، قامت وزارة المالية، ممثلة بلجانها المختلفة، وبمركز الاستحقاق المحاسبي، بالإشراف على تنفيذ المشروع، ومتابعة تقدُّم الجهات الحكومية في الإنجاز، وتوفير الدعم والاستشارات والممكنات اللازمة، مبيناً أن دور الجهات الحكومية يتمثل في تنفيذ التحوُّل المحاسبي، وحصر كل أصولها والتزاماتها، وإظهار مركزها المالي بشكل مستقل والمركز المالي للدولة بشكل موحَّد.

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وأفاد أن الوزارة أطلقت الكثير من البرامج والمبادرات التي من أهمها تطوير إستراتيجية إدارة التغيير مع إسهام ومشاركة الجهات المعنية بترشيح سفراء الاستحقاق المحاسبي ونوابهم، مشراً إلى برنامج تأهيل السفراء تم خلاله تأهيل أكثر من 400 سفير للاستحقاق المحاسبي من مختلف الجهات الحكومية، متطلعاً إلى إسهام الجميع في إنجاز المسار الثاني المعني برفع كفاءة استخدام أدوات التغيير في الجهات الحكومية لدعمها في رحلة التحوُّل لتطبيق أساس الاستحقاق المحاسبي، مؤكداً استمرار وزارة المالية في تقديم الدعم والتمكين لجميع الجهات في متابعة التنفيذ، وتقديم المشـورة والممكنات اللازمة لتحقيق هذا التحوُل، نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية "واس".

من جهته؛ استعرض رئيس مركز الاستحقاق المحاسبي المسارات القادمة لرحلة التحول المحاسبي، ودور منصة السفراء، و ديوانية السفراء، وبرنامج رواد الاستحقاق؛ لدعم السفراء في رحلة التحول المحاسبي، مشيراً إلى أن إدارة التغيير والتدريب في مركز الاستحقاق المحاسبي نفَّذَت الكثير من ورش العمل للجهات الحكومية التي بدأت فعلياً التحول إلى الاستحقاق المحاسبي وعدد من الجهات المخطط لها أن تتحوَّل خلال المدة القريبة القادمة.

وأكد أن سفراء الاستحقاق المحاسبي ونوابهم هم شركاء النجاح في رحلة التحوُّل وحلقة الوصل بين مركز الاستحقاق وبين الجهات الحكومية التابعين لها؛ من أجل رفع الوعي، وإثراء المعرفة بمشروع التحوُّل المحاسبي، وتعزيز الرغبة لتنفيذه وتحقيق الهدف الرئيسي له، وهو التحوُّل إلى أساس الاستحقاق المحاسبي.

يذكر أن برنامج سفراء الاستحقاق المحاسبي يعدُّ أحدَ أنشطة مشروع التحوُّل إلى أساس الاستحقاق ضمن مبادرة إدارة التغيير والتدريب والتطوير في مركز الاستحقاق المحاسبي بإشراف من وزارة المالية.