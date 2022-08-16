أوكرانيا: نستطيع تصدير 3 ملايين طن حبوب الشهر المقبل

قال نائب وزير البنية التحتية الأوكراني يوري فاسكوف، اليوم الثلاثاء، إن بلاده يمكنها تصدير 3 ملايين طن من الحبوب من موانئها في سبتمبر/أيلول، وقد تتمكن في المستقبل من تصدير 4 ملايين طن منها شهريا.

وأضاف أن أوكرانيا تلقت طلبات لوصول 30 سفينة إليها في الأسبوعين المقبلين لتصدير الحبوب.

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وتراجعت صادرات أوكرانيا من الحبوب منذ أن غزتها روسيا في 24 فبراير/شباط وأغلقت موانئها على البحر الأسود، لكن فُتحت 3 موانئ على البحر الأسود الشهر الماضي بموجب اتفاق بين موسكو وكييف جعل من الممكن إرسال مئات الآلاف من الأطنان من الحبوب الأوكرانية إلى المشترين.