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أوكرانيا: نستطيع تصدير 3 ملايين طن حبوب الشهر المقبل

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سفينة حبوب أوكرانية
سفينة حبوب أوكرانية
روسيا و أوكرانيا

أوكرانيا: نستطيع تصدير 3 ملايين طن حبوب الشهر المقبل

وإمكانية تصدير 4 ملايين طن شهرياً مستقبلاً

كييف – رويترز

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قال نائب وزير البنية التحتية الأوكراني يوري فاسكوف، اليوم الثلاثاء، إن بلاده يمكنها تصدير 3 ملايين طن من الحبوب من موانئها في سبتمبر/أيلول، وقد تتمكن في المستقبل من تصدير 4 ملايين طن منها شهريا.

وأضاف أن أوكرانيا تلقت طلبات لوصول 30 سفينة إليها في الأسبوعين المقبلين لتصدير الحبوب.

وتراجعت صادرات أوكرانيا من الحبوب منذ أن غزتها روسيا في 24 فبراير/شباط وأغلقت موانئها على البحر الأسود، لكن فُتحت 3 موانئ على البحر الأسود الشهر الماضي بموجب اتفاق بين موسكو وكييف جعل من الممكن إرسال مئات الآلاف من الأطنان من الحبوب الأوكرانية إلى المشترين.

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