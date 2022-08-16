أول سفينة متجهة إلى إفريقيا تغادر أوكرانيا من بين 5 سفن محملة بالحبوب

أظهرت بيانات رفينيتيف أيكون، اليوم الثلاثاء، أن السفينة (بريف كوماندر) غادرت ميناء بيفديني الأوكراني حاملة أول شحنة من المساعدات الغذائية الإنسانية المتجهة إلى إفريقيا من أوكرانيا منذ الغزو الروسي.

فيما قالت وزارة الدفاع التركية، إن 5 سفن محملة بالحبوب تغادر موانئ أوكرانيا وسيتم تفتيش 4 سفن أخرى اليوم الثلاثاء، قبل توجهها إلى أوكرانيا.

مادة اعلانية

وتراجعت صادرات الحبوب الأوكرانية منذ بداية الحرب بسبب إغلاق موانئها على البحر الأسود، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الغذاء العالمية وأثار مخاوف من حدوث نقص في إفريقيا والشرق الأوسط.

لكن تم فتح ثلاثة موانئ على البحر الأسود الشهر الماضي بموجب اتفاق بين موسكو وكييف بوساطة من الأمم المتحدة وتركيا، مما أتاح الفرصة لإرسال مئات الآلاف من أطنان الحبوب الأوكرانية إلى المشترين.

وقالت وزارة البنية التحتية الأوكرانية إن السفينة (بريف كوماندر) التي تحمل على متنها 23 ألف طن من القمح توجهت إلى جيبوتي، ومن المقرر أن تتوجه الإمدادات بعد ذلك للمستهلكين في إثيوبيا.

وأضافت في بيان "الوزارة والأمم المتحدة تعملان على إيجاد سبل لزيادة الإمدادات الغذائية للفئات الضعيفة اجتماعيا من الأفارقة".

وقالت الوزارة إن 17 سفينة غادرت بالفعل الموانئ الأوكرانية وعلى متنها أكثر من 475 ألف طن من المنتجات الزراعية.

وفي وقت سابق، قال مركز تنسيق مشترك أقامته روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة إنه وافق على مغادرة (بريف كوماندر).

وتصف موسكو ما تفعله في أوكرانيا بأنه "عملية عسكرية خاصة".