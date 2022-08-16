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ارتفاع تكاليف المعيشة يضغط على معنويات المستثمرين الألمان

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اقتصاد ألمانيا
بلغ معدل التضخم في ألمانيا 8.5%
تضخم

ارتفاع تكاليف المعيشة يضغط على معنويات المستثمرين الألمان

إشارات إلى أن أكبر اقتصاد في أوروبا بدأ يسقط في براثن الركود

برلين - رويترز

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هبطت معنويات المستثمرين الألمان بشكل طفيف في أغسطس، بسبب القلق من تأثير ارتفاع تكاليف المعيشة على الاستهلاك الخاص والإشارة إلى أن أكبر اقتصاد في أوروبا بدأ يسقط في براثن الركود.

قال معهد زد.إي.دبليو للأبحاث الاقتصادية اليوم الثلاثاء، إن مؤشره للثقة الاقتصادية انخفض إلى -55.3 نقطة من -53.8 في يوليو.

وذكر مايكل شرودر الباحث في المعهد في بيان، أن "استمرار معدلات التضخم المرتفعة والتكاليف الإضافية المتوقعة للتدفئة والطاقة تؤدي إلى انخفاض توقعات الأرباح لقطاع الاستهلاك الخاص".

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وأضاف: "على النقيض من ذلك، تتحسن التوقعات بالنسبة للقطاع المالي بسبب الزيادة الإضافية المفترضة في أسعار الفائدة قصيرة الأجل".

وشهد الاقتصاد الألماني انكماشاً في الربع الثاني، وأصبح على حافة الركود بسبب الحرب في أوكرانيا وارتفاع أسعار الطاقة وجائحة كورونا وتعطل الإمدادات. ويبلغ معدل التضخم في ألمانيا 8.5%.

وقال وزير المالية كريستيان ليندنر الأسبوع الماضي، إن الوضع الاقتصادي يتدهور في ألمانيا وأن التوقعات المستقبلية هشة.

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