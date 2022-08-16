التضخم السنوي في دولة عربية يتباطأ إلى 125.4% في يوليو

قال الجهاز المركزي للإحصاء في السودان اليوم الثلاثاء، إن معدل التضخم السنوي انخفض إلى 125.41% في يوليو/ تموز من 148.88% في‭‭ ‬‬يونيو/ حزيران، وفق رويترز.

وتدهور اقتصاد السودان في أعقاب أحداث أكتوبر/تشرين الأول الماضي والتي تسببت في تعليق التمويل الدولي، كما انخفضت قيمة عملته إلى أكثر من الربع.

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ويعاني السودان أيضا من شح حاد في العملة الصعبة.