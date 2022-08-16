.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

التضخم السنوي في دولة عربية يتباطأ إلى 125.4% في يوليو

  • الخط
علم السودان
علم السودان
اقتصاد السودان

التضخم السنوي في دولة عربية يتباطأ إلى 125.4% في يوليو

مقارنة مع 148.88% في يونيو السابق

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قال الجهاز المركزي للإحصاء في السودان اليوم الثلاثاء، إن معدل التضخم السنوي انخفض إلى 125.41% في يوليو/ تموز من 148.88% في‭‭ ‬‬يونيو/ حزيران، وفق رويترز.

وتدهور اقتصاد السودان في أعقاب أحداث أكتوبر/تشرين الأول الماضي والتي تسببت في تعليق التمويل الدولي، كما انخفضت قيمة عملته إلى أكثر من الربع.

ويعاني السودان أيضا من شح حاد في العملة الصعبة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
شلل الأطفال يعود إلى لندن ونيويورك والقدس بعد قرن على اختفائه.. لماذا؟ شلل الأطفال يعود إلى لندن ونيويورك والقدس بعد قرن على اختفائه.. لماذا؟
اكتشف المزيد