اقتصاد السودان
التضخم السنوي في دولة عربية يتباطأ إلى 125.4% في يوليو
مقارنة مع 148.88% في يونيو السابق
قال الجهاز المركزي للإحصاء في السودان اليوم الثلاثاء، إن معدل التضخم السنوي انخفض إلى 125.41% في يوليو/ تموز من 148.88% في يونيو/ حزيران، وفق رويترز.
وتدهور اقتصاد السودان في أعقاب أحداث أكتوبر/تشرين الأول الماضي والتي تسببت في تعليق التمويل الدولي، كما انخفضت قيمة عملته إلى أكثر من الربع.
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ويعاني السودان أيضا من شح حاد في العملة الصعبة.
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