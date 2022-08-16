التضخم السنوي في نيجيريا يرتفع لأعلى مستوى منذ 2005

أظهرت بيانات رسمية يوم الاثنين أن التضخم السنوي في نيجيريا تسارع في يوليو/تموز إلى أعلى مستوى منذ عام 2005، مدفوعا بزيادات في أسعار الغذاء والوقود والملابس.

وقال المكتب الوطني للإحصاء إن التضخم ارتفع لسادس شهر على التوالي مسجلا 19.64% من 18.60% على أساس سنوي في يونيو/حزيران.

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وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء أن قراءة التضخم في يوليو/تموز كانت الأعلى منذ عام 2009 على الأقل.

وتشير بيانات رفينيتيف إلى أنها الأعلى منذ القراءة البالغة 24.32 % المسجلة في سبتمبر/أيلول 2005.

والتضخم في خانة العشرات في أكبر اقتصاد في أفريقيا منذ عام 2016، مدفوعا بين عوامل أخرى بضعف في العملة المحلية (النيرة).