.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

التضخم السنوي في نيجيريا يرتفع لأعلى مستوى منذ 2005

  • الخط
نيجيريا
علم نيجيريا
اقتصاد

التضخم السنوي في نيجيريا يرتفع لأعلى مستوى منذ 2005

مسجلاً 19.64% من 18.60% على أساس سنوي في يونيو

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أظهرت بيانات رسمية يوم الاثنين أن التضخم السنوي في نيجيريا تسارع في يوليو/تموز إلى أعلى مستوى منذ عام 2005، مدفوعا بزيادات في أسعار الغذاء والوقود والملابس.

وقال المكتب الوطني للإحصاء إن التضخم ارتفع لسادس شهر على التوالي مسجلا 19.64% من 18.60% على أساس سنوي في يونيو/حزيران.

وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء أن قراءة التضخم في يوليو/تموز كانت الأعلى منذ عام 2009 على الأقل.

هيئة الطيران المدني السعودية: لا تغيير لموقع مطار الطائف سياحة وسفر اقتصاد السعودية هيئة الطيران المدني السعودية: لا تغيير لموقع مطار الطائف

وتشير بيانات رفينيتيف إلى أنها الأعلى منذ القراءة البالغة 24.32 % المسجلة في سبتمبر/أيلول 2005.

والتضخم في خانة العشرات في أكبر اقتصاد في أفريقيا منذ عام 2016، مدفوعا بين عوامل أخرى بضعف في العملة المحلية (النيرة).

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
شلل الأطفال يعود إلى لندن ونيويورك والقدس بعد قرن على اختفائه.. لماذا؟ شلل الأطفال يعود إلى لندن ونيويورك والقدس بعد قرن على اختفائه.. لماذا؟
اكتشف المزيد