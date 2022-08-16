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الصناعات التحويلية في مصر تنمو 3.9% خلال مايو.. و"المشروبات" تنتعش بفضل الصيف

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المشروبات المحلاة
داخل أحد المحال التجارية

الصناعات التحويلية في مصر تنمو 3.9% خلال مايو.. و"المشروبات" تنتعش بفضل الصيف

صناعة المشروبات سجلت نموا 30.2% على أساس شهري

القاهرة - رويترز

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أفادت بيانات أولية من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر اليوم الثلاثاء بارتفاع الرقم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية 3.91% على أساس شهري في مايو/ أيار.

وقال الجهاز في بيان إن من الأنشطة الاقتصادية التي شهدت ارتفاعا في مايو/ أيار صناعة المشروبات التي سجلت نموا 30.2% على أساس شهري بدعم زيادة الإنتاج في موسم الصيف.

كما سجلت الصناعات الغذائية زيادة 3.26% على أساس شهري في مايو/أيار.

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ومن الأنشطة التي شهدت انخفاضا على أساس شهري في مايو/ أيار صناعة المواد، التي تراجعت 2.57%، والمنتجات الكيماوية وصناعة منتجات المطاط واللدائن التي انخفضت 7.34%.

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