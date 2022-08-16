بعد أوروبا.. الجفاف يضرب الصين

أدت موجة الحر والجفاف في سيتشوان الصينية إلى الحد من توليد الطاقة الكهرومائية، مما أدى إلى تفاقم نقص الكهرباء وإغلاق بعض المصانع في واحدة من أكثر المقاطعات اكتظاظًا بالسكان في البلاد.

تعد درجات الحرارة المرتفعة وموجة الجفاف هذه الأسوأ على الإطلاق، مع توقع استمرار الحرارة الشديدة لأسبوع آخر، وفقًا لإدارة الاقتصاد والمعلومات بمقاطعة سيتشوان، التي قالت على موقع إلكتروني حكومي إن تدفق المياه إلى سدود الطاقة الكهرومائية انخفض بنسبة 50% منذ بداية الشهر، تمامًا كما أدى الطقس الحار إلى زيادة الطلب على الطاقة.

مادة اعلانية

على عكس ما يحدث في أوروبا، حيث يهدد جفاف نهر الراين عبور سفن الوقود والسلع الأخرى، فإن الجفاف في الصين يمثل تهديدًا أكبر، على الأقل في هذه المرحلة، لجهة توليد الكهرباء. مع ذلك، يحمل الشحن البحري الداخلي والنهر الساحلي حوالي 16٪ من البضائع في البلاد، وفقًا لتقرير وزارة النقل في العام 2020، لذلك قد تكون هناك مشاكل محتملة إذا استمرت مستويات المياه في الانخفاض.

تعاني سيتشوان والمناطق المحيطة بها من الحرارة والجفاف منذ يوليو، مع انخفاض منسوب المياه في نهر اليانغتسي - أكبر ممر مائي في الصين - إلى أدنى مستوى لهذا الوقت من العام، وفقًا لتقرير صادر عن وكالة أنباء شينخوا التي تديرها الدولة.

وتعتمد المقاطعة الجنوبية الغربية بشكل كبير على الطاقة الكهرومائية، وتبيع أيضًا الكهرباء المولدة من النهر إلى الأجزاء الشرقية المكتظة بالسكان في الصين بما في ذلك شنغهاي وتشجيانغ.

في مقاطعة هوبي المجاورة، انخفضت التدفقات الخارجة من سد Three Gorges Dam، أكبر محطة للطاقة الكهرومائية في العالم، بنحو 40٪ عن العام الماضي، وفقًا لموقع sxcoal.com، وهو خدمة إخبارية متخصصة في القطاع.

لكن، من غير المرجح أن تشهد الصين انقطاعًا في التيار الكهربائي على مستوى البلاد بسبب الجفاف، كما قال هانيانغ وي، المحلل في BloombergNEF. وأوضح أن معظم المحافظات تعتمد بشكل أكبر على الفحم لتوليد الكهرباء، والمحطات مخزنة بالوقود الأحفوري قبل الصيف تماشياً مع توجيهات الحكومة.