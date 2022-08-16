اقتصاد السعودية
خطط تستهدف توطين 4 مهن جديدة في السعودية
نسبة الإنجاز في تلك المبادرات تتجاوز 50%
قال مدير مبادرات التوطين في وزارة البيئة والمياه والزراعة، السعودية، موسى الكناني، إننا نعمل على 4 مبادرات للتوطين في مهن الثروة الحيوانية.
وأضاف الكناني، أن نسبة إنجاز وزارة البيئة والمياه والزراعة في تلك المبادرات تتجاوز 50%.
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وأوضح الكناني في مقابلة مع قناة "الإخبارية" السعودية الرسمية، أن المبادرات التي تعمل عليها الوزارة تشمل توطين الزراعة وصيد الأسماك ومهنة مربي الثروة الحيوانية والنحالين.
وقال "نعمل بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على وضع الخطط المناسبة لتلك المبادرات، ولكل مبادرة منها مستهدفات".
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