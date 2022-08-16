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صندوق الاستثمارات يرفع مساهماته في الأسهم الأميركية.. أضاف شركات جديدة إلى محفظته

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صندوق الاستثمارات العامة يعلن عن إطلاق الشركة السعودية للقهوة
صندوق الاستثمارات العامة
صندوق الاستثمارات

صندوق الاستثمارات يرفع مساهماته في الأسهم الأميركية.. أضاف شركات جديدة إلى محفظته

منها ألفا بت وجي بي مورغان وميتا

دبي - العربية.نت

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رفع صندوق الاستثمارات العامة السعودي حصته وتملك حصصاً جديدة في عدد من الشركات المدرجة في السوق الأميركية، في الربع الثاني من 2022.

وتملك الصندوق حصة في شركة ألفابت قدرها 213 ألف سهم من الفئة (أ)، وكذلك حصة أسهم في أميركان تاور قدرها 1.9 مليون سهم.

وتملك صندوق الاستثمارات حصة أسهم في جيه بي مورغان تشيس آند كو قدرها 3.9 مليون سهم، وحصة أسهم قدرها 4.7 مليون سهم من الفئة (أ) في زووم فيديو كوميونيكيشنز، نقلاً عن رويترز.

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ورفع صندوق الاستثمارات العامة حصة أسهمه في بي بال هولدينجز إلى 7.1 مليون سهم من 910929 سهما، ورفع حصة أسهمه في ميتا بلاتفورمس إلى 2.9 مليون سهم من الفئة (أ)، من 418663 سهما.

وتملك حصة أسهم في فريبورت-ماكموران قدرها 12.9 مليون سهم من الفئة (ب)، وأيضاً تملك حصة أسهم في داتادوج قدرها 4.5 مليون سهم من الفئة (أ).

ورفع صندوق الاستثمارات العامة حصة أسهمه في إلكترونيك آرتس بنسبة 12.7% إلى 16 مليون سهم، وكذلك رفع حصة أسهمه في إير برودكتس آند كيميكالز إلى 2.7 مليون سهم من 727340 سهما.

ويسري التغيير في الحيازات اعتبارا من 30 يونيو 2022 ومقارنة مع الربع السابق المنتهي في 31 مارس 2022.

يذكر أن حجم أصول الصندوق السيادي السعودي 620 مليار دولار، وفقاً للبيانات التي نقلتها "العربية.نت" عن معهد صناديق الثروة السيادية swf Institute.

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