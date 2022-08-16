.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

وزير المالية العراقي يقدم استقالته خلال جلسة الحكومة

  • الخط
علي علاوي
علي علاوي
اقتصاد العراق

وزير المالية العراقي يقدم استقالته خلال جلسة الحكومة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قالت وكالة الأنباء العراقية اليوم الثلاثاء إن وزير المالية علي علاوي قدم استقالته خلال جلسة مجلس الوزراء.

وعقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس الحكومة، مصطفى الكاظمي، في حين تشهد البلاد أزمة سياسية حادة، فاقمتها تحركات الأطراف المختلفة في الشارع.

وتأتي هذه الاستقالة في وقت يواصل فيه كل من التيار الصدري وخصومه في "الإطار التنسيقي"، الضغط في الشارع مع تأزم الوضع بينهما، حيث يقيم مناصرو الصدر منذ 30 يوليو اعتصاما في باحات البرلمان، بينما باشر مناصرو "الإطار التنسيقي" اعتصاما مضادا على أسوار المنطقة الخضراء منذ أيام.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
شلل الأطفال يعود إلى لندن ونيويورك والقدس بعد قرن على اختفائه.. لماذا؟ شلل الأطفال يعود إلى لندن ونيويورك والقدس بعد قرن على اختفائه.. لماذا؟
اكتشف المزيد