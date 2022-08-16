وزير المالية العراقي يقدم استقالته خلال جلسة الحكومة

قالت وكالة الأنباء العراقية اليوم الثلاثاء إن وزير المالية علي علاوي قدم استقالته خلال جلسة مجلس الوزراء.

وعقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس الحكومة، مصطفى الكاظمي، في حين تشهد البلاد أزمة سياسية حادة، فاقمتها تحركات الأطراف المختلفة في الشارع.

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وتأتي هذه الاستقالة في وقت يواصل فيه كل من التيار الصدري وخصومه في "الإطار التنسيقي"، الضغط في الشارع مع تأزم الوضع بينهما، حيث يقيم مناصرو الصدر منذ 30 يوليو اعتصاما في باحات البرلمان، بينما باشر مناصرو "الإطار التنسيقي" اعتصاما مضادا على أسوار المنطقة الخضراء منذ أيام.