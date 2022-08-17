الرئيس الأميركي يوقع مشروع قانون خفض التضخم بقيمة 430 مليار دولار

وقع الرئيس الأميركي جو بايدن، الثلاثاء، مشروع قانون خفض التضخم بقيمة 430 مليار دولار وينظر إليه على أنه أكبر حزمة للمناخ في تاريخ الولايات المتحدة، ويستهدف تقليص انبعاثات الغازات المحلية، وأيضا خفض أسعار الأدوية التي تباع بوصفة طبية.

وفي حفل أقيم في البيت الأبيض، قال بايدن "في هذه اللحظات التاريخية، انحاز الديمقراطيون إلى الشعب الأميركي، وانحاز كل جمهوري للمصالح الخاصة.. كل جهوري في الكونغرس صوت ضد مشروع القانون هذا"، في إشارة إلى قانون خفض التضخم.

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ويهدف القانون الجديد لمحاربة تغير المناخ وخفض أسعار الأدوية التي تصرف بوصفة طبية وخفض انبعاث الغازات المحلية المسببة للاحتباس الحراري. ويقول الديمقراطيون إن القانون سيساعد أيضا في محاربة التضخم من خلال خفض العجز الاتحادي.

وقال زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ السيناتور ميتش مكونيل، إن القانون الجديد سيكون له تأثير معاكس.

وأضاف قائلا "الديمقراطيون سرقوا الأميركيين العام الماضي بإنفاق دفع اقتصادنا إلى تضخم قياسي. هذا العام فإن الحل الذي يقدمونه هو عمل هذا مرة ثانية. المشروع الذي وقعه الرئيس بايدن اليوم ليصبح قانونا يعني ضرائب أعلى وفواتير أعلى للطاقة".