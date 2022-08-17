اقتصاد
السعودية وأوزبكستان توقعان 10 اتفاقيات في مجال الاستثمار بـ45 مليار ريال
منها مشروع لشركة أكوا باور لطاقة رياح بسعة إنتاجية قدرها 1500 ميغاواط
قال التلفزيون السعودي اليوم الأربعاء، إن المملكة وأوزبكستان وقعتا 10 اتفاقيات بقيمة 45 مليار ريال (11.99 مليار دولار) في مجال الاستثمار.
ولم يذكر التلفزيون تفاصيل أخرى حول الاتفاقيات.
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كانت شركة أكوا باور السعودية قد أعلنت عن عزمها توقيع اتفاقية البنود الرئيسية، اليوم الأربعاء، مع وزارة الطاقة ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لدولة أوزبكستان لمشروع طاقة رياح بطاقة إنتاجية قدرها 1500 ميغاواط في كاراكالباكستان، أوزبكستان.
وقالت أكوا باور في بيان على "تداول السعودية"، إن قيمة الاتفاقية تقدر بنحو 2.4 مليار دولار، ومن المتوقع أن يتم الإغلاق المالي للمشروع نهاية عام 2023 ويتم تشغيله بالكامل بحلول الربع الأول من عام 2026.
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