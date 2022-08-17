استقالة طارق عامر محافظ البنك المركزي.. والسيسي يعينه مستشاراً
"المركزي" كان قد نفى قبل أيام استقالة عامر تزامناً مع إجراء تعديل وزاري
قال التلفزيون المصري الرسمي، اليوم الأربعاء، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي عين طارق عامر مستشارا لرئيس الجمهورية، وذلك بعد استقالته من منصب محافظ البنك المركزي المصري.
وكان البنك المركزي المصري قد نفى قبل أيام استقالة طارق عامر، تزامناً مع الأنباء الصادرة بإجراء تعديل وزاري.
وكشف جمال نجم النائب الأول لمحافظ البنك المركزي المصري حينها، عدم صحة ما تردد عن تقدم محافظ البنك المركزي طارق عامر باستقالته من منصبه، مؤكداً أن فترة توليه منصبه تنتهي في نوفمبر من العام المقبل.
كانت شائعات كثيرة قد ترددت تفيد باستقالة طارق عامر، واقتراب تعيين الدكتور هالة السعيد وزيرة التخطيط مكانه.
وعين عامر محافظاً للبنك المركزي منذ 27 نوفمبر 2015، وذلك بعد استقالة المحافظ السابق هشام رامز من منصبه.
وعامر هو نجل شقيق المشير عبد الحكيم عامر، وزير الدفاع المصري الأسبق، ونجل المهندس حسن عامر، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، وتولى رئاسة مجلس البنك الأهلي المصري.
-
المركزي المصري يستبعد أي تخفيض كبير في قيمة الجنيه.. قريباًاستبعد نائب محافظ البنك المركزي المصري، جمال نجم، أي تخفيض كبير في قيمة العملة المحلية قريبا.وقال نجم إن فجوة النقد الأجنبية في مصر تراجعت إلى حد كبير ... جرس الإغلاق
-
هل يرفع المركزي المصري سعر الفائدة مع زيادة التضخم؟قال وائل عنبة، رئيس شركة الأوائل للاستشارات المالية في مقابلة مع "العربية"، إن من المتوقع أن يقوم المركزي المصري بتحريك سعر الفائدة، لكنه يرجح زيادة ... أسواق العربية 1230
-
لماذا أصدر المركزي المصري عملة نقدية بلاستيكية؟تم استخدام البوليمر لأول مرة لطباعة العملات النقدية في أستراليا في العام 1988 قصص اقتصادية