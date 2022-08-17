بعد إثارته الجدل.. إيلون ماسك يوضح موقفه بشأن شراء مانشستر يونايتد
قال إنها: "نكتة داخلية يقصد بها تويتر"
نفى الملياردير الأميركي إيلون ماسك أمس، نيته شراء نادي كرة القدم الإنجليزي مانشستر يونايتد بعد أن كان قد غرد سابقاً على تويتر بأنه سيقوم بذلك، وقال"إنها مجرد نكتة داخلية يقصد بها تويتر بشكل غير مباشر!".
ويشتهر ماسك بتغريداته عن نيته شراء شركات مثل شراء شركة كوكا كولا في أبريل!.
وقبلها إعادة شراء أسهم تسلا وخصخصتها، نكتة كلفته منصبه في تسلا كرئيس مجلس إدارة وغرامة بـ20 مليون دولار لتسوية مع لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية.
عندما يقوم أغنى رجل في العالم بمثل هذه التصريحات لا سيما بعد تقديمه عرضاً لشراء تويتر لابد أن يؤثر بشكل كبير على توجهات المستثمرين وسوق الأسهم.
الجدير ذكره أن مانشستر يونايتد يتمتع بأكثر من 32 مليون متابع على حسابه على تويتر، وحصلت تغريدة ماسك عن شراء النادي على نحو 400 ألف "إعجاب" في غضون أربع ساعات.
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