عجز الميزان التجاري في مصر يتراجع 35.8% في مايو على أساس سنوي

أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر اليوم الأربعاء بتراجع العجز في الميزان التجاري للبلاد 35.8% على أساس سنوي في مايو/أيار.

وقال الجهاز في بيان إن العجز بلغ 2.61 مليار دولار في مايو/أيار مقابل 4.06 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، وذلك بدعم زيادة الصادرات وتراجع الواردات.

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وارتفع إجمالي الصادرات 18.3%، مسجلة 4.01 مليار دولار في مايو/أيار مقابل 3.39 مليار دولار في الشهر نفسه قبل عام، فيما تراجع إجمالي الواردات 11.1%، لتبلغ 6.62 مليار دولار مقابل 7.45 مليار دولار قبل عام.