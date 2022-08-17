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عجز الميزان التجاري في مصر يتراجع 35.8% في مايو على أساس سنوي

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عمليات استيراد وتصدير في ميناء مصري
اقتصاد مصر

عجز الميزان التجاري في مصر يتراجع 35.8% في مايو على أساس سنوي

صادرات مصر ترتفع 18.3% إلى 4.01 مليار دولار في مايو

القاهرة – رويترز

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أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر اليوم الأربعاء بتراجع العجز في الميزان التجاري للبلاد 35.8% على أساس سنوي في مايو/أيار.

وقال الجهاز في بيان إن العجز بلغ 2.61 مليار دولار في مايو/أيار مقابل 4.06 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، وذلك بدعم زيادة الصادرات وتراجع الواردات.

وارتفع إجمالي الصادرات 18.3%، مسجلة 4.01 مليار دولار في مايو/أيار مقابل 3.39 مليار دولار في الشهر نفسه قبل عام، فيما تراجع إجمالي الواردات 11.1%، لتبلغ 6.62 مليار دولار مقابل 7.45 مليار دولار قبل عام.

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