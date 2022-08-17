محافظ البنك المركزي: التضخم في كندا ربما وصل للذروة لكنه مازال مرتفعاً جداً

قال محافظ بنك كندا المركزي إن التضخم في كندا ربما وصل إلى الذروة لكنه ما زال مرتفعا جدا، مضيفا أن البنك المركزي مصمم على إعادة زيادات الأسعار إلى مستواها المستهدف البالغ 2%.

وكتب تيف ماكليم في تعليقات نشرتها صحيفة ناشيونال بوست في موقعها الإلكتروني اليوم الثلاثاء "التضخم في كندا انخفض قليلا، لكنه ما زال مرتفعا جدا".

مادة اعلانية

وجاءت تعليقات ماكليم في نفس اليوم الذي أظهرت فيه بيانات رسمية أن التضخم في كندا انخفض إلى 7.6% في يوليو/تموز من8.1 % في يونيو/حزيران.

وقال "الأنباء السارة هي أنه يبدو أن التضخم ربما وصل إلى الذروة... الأخبار السيئة هي أن التضخم سيبقى على الأرجح مرتفعا جدا لبعض الوقت".