.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

محافظ البنك المركزي: التضخم في كندا ربما وصل للذروة لكنه مازال مرتفعاً جداً

  • الخط
موجة حرّ تضرب كندا (فرانس برس)
علم كندا
اقتصاد

محافظ البنك المركزي: التضخم في كندا ربما وصل للذروة لكنه مازال مرتفعاً جداً

المركزي مصمم على إعادة زيادات الأسعار إلى مستواها المستهدف البالغ 2%

أوتاوا – رويترز

نشر في: آخر تحديث:

قال محافظ بنك كندا المركزي إن التضخم في كندا ربما وصل إلى الذروة لكنه ما زال مرتفعا جدا، مضيفا أن البنك المركزي مصمم على إعادة زيادات الأسعار إلى مستواها المستهدف البالغ 2%.

وكتب تيف ماكليم في تعليقات نشرتها صحيفة ناشيونال بوست في موقعها الإلكتروني اليوم الثلاثاء "التضخم في كندا انخفض قليلا، لكنه ما زال مرتفعا جدا".

وجاءت تعليقات ماكليم في نفس اليوم الذي أظهرت فيه بيانات رسمية أن التضخم في كندا انخفض إلى 7.6% في يوليو/تموز من8.1 % في يونيو/حزيران.

وقال "الأنباء السارة هي أنه يبدو أن التضخم ربما وصل إلى الذروة... الأخبار السيئة هي أن التضخم سيبقى على الأرجح مرتفعا جدا لبعض الوقت".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
لأول مرة في تاريخ مصر .. قاض يقترب من حكم الإعدام لأول مرة في تاريخ مصر .. قاض يقترب من حكم الإعدام
اكتشف المزيد