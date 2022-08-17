مصر.. كيف تفاعلت سوق الصرف مع استقالة محافظ البنك المركزي؟

على الرغم من الإعلان عن استقالة محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر، لكن تشهد سوق الصرف حالة من الهدوء والاستقرار، حيث لم تسجل العملة الأميركية أي تحركات جديدة خلال الساعات الماضية.

وبلغ أعلى سعر لصرف الدولار لدى 4 بنوك بقيادة أبوظبي الإسلامي والبنك الأهلي الكويتي عند مستوى 19.15 جنيهاً للشراء، و 19.18 جنيهاً للبيع.

مادة اعلانية

وفي 5 بنوك بقيادة البنك الأهلي المتحد والبنك التجاري الدولي، سجل سعر صرف الدولار مستوى 19.12 جنيهاً للشراء، و 19.18 جنيهاً للبيع. وفي 3 بنوك بقيادة بنك القاهرة وبنك قطر الوطني سجل الدولار مستوى 19.11 جنيهاً للشراء، و 19.18 جنيهاً للبيع.

وفي 5 بنوك بقيادة أكبر البنوك الحكومية في مصر وهما البنك الأهلي المصري وبنك مصر، بلغ سعر صرف الدولار مستوى 19.10 جنيهاً للشراء، و 19.16 جنيهاً للبيع. فيما بلغ سعر صرفه لدى البنك المركزي المصري مستوى 19.09 جنيهاً للشراء، و 19.20 جنيهاً للبيع.

وكان أقل سعر لصرف الدولار في 11 بنكاً بقيادة بنك المشرق والبركة – مصر، عند مستوى 19.08 جنيهاً للشراء، و 19.18 جنيهاً للبيع.

فيما هبط سعر صرف اليورو البنك المركزي المصري، إلى نحو 19.32 جنيهاً للشراء، و19.44 جنيهاً للبيع. كما تراجع سعر الجنيه الإسترليني إلى نحو 22.94 جنيهاً للشراء، و23.08 جنيهاً للبيع.

عربياً، استقر سعر صرف الريال السعودي خلال تعاملات البنك المركزي المصري، ليسجل نحو 5.08 جنيهاً للشراء، و5.11 جنيهاً للبيع.

كما استقر سعر صرف الدرهم الإماراتي لدى البنك المركزي المصري، عند مستوى 5.19 جنيهاً للشراء، و5.22 جنيهاً للبيع.

فيما تراجع سعر صرف الدينار الكويتي لدى البنك المركزي المصري، إلى نحو 62.18 جنيهاً للشراء، و62.54 جنيهاً للبيع.

كانت وكالة "بلومبيرغ" قد أشارت في تقرير حديث، إلى أن تقديرات للخفض المحتمل للجنيه تتراوح ما بين 5% إلى 23% أمام الدولار نظرا للضغوط الخارجية.

ومن المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها غداً الخميس، للنظر في أسعار الفائدة، وسط توقعات بأنه يتم تحريكها في إطار احتواء موجة التضخم التي تشهدها البلاد.