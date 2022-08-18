البنك المركزي في غانا يرفع أسعار الفائدة 300 نقطة أساس خلال اجتماع طارئ

رفع البنك المركزي في غانا يوم الأربعاء سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 300 نقطة أساس إلى 22% في اجتماع طارئ لمعالجة تدهور سريع في الاقتصاد وسط تضخم جامح.

وتأتي زيادة الفائدة بعد ثلاثة أسابيع فقط من الإبقاء على السياسة النقدية بدون تغيير عند 19% وقول البنك المركزي إنه ينتظر لتقييم سلسلة زيادات قياسية للفائدة.

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وكان من المقرر أن يجتمع البنك المركزي في أواخر سبتمبر/أيلول، لكنه قال يوم الاثنين إن هناك حاجة إلى اجتماع طارئ.

وواصلت العملة الغانية انخفاضها الحاد منذ اجتماع السياسة النقدية في يوليو/تموز لتهبط أكثر من 6% مقابل الدولار يوم الأربعاء وحده، بحسب بيانات رفينيتيف ايكون. ورفع ذلك خسائرها منذ بداية العام إلى نحو 39%.

من ناحية أخرى، واصل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين الارتفاع ليصل إلى 31.7% في يوليو/تموز، وهو أعلى مستوى منذ أواخر2003.

وأثارت الأوضاع المتردية مظاهرات في الشوارع للاحتجاج على المصاعب الاقتصادية. وخرج مئات المتظاهرين إلى شوارع العاصمة أكرا الشهر الماضي للاحتجاج على زيادات في أسعار الوقود وضريبة على المدفوعات الإلكترونية ورسوم أخرى.

وغانا في مراحل مبكرة من مفاوضات بشأن اتفاق للدعم مع صندوق النقد الدولي بعد أن قالت في بادئ الأمر إنها لن تلجأ إلى الصندوق لطلب مساعدة.