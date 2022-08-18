السعودية وأوزبكستان توقّعان 14 اتفاقية لدعم الاستثمارات المشتركة
شملت خدمات النقل الجوي والزراعة والطاقة والتقنية
على هامش زيارة رئيس جمهورية أوزبكستان إلى السعودية، تم توقيع 14 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين عدد من الشركات السعودية والأوزبكية بمدينة جدة في عدد من المجالات الاستثمارية، بحضور وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، ونائب رئيس الوزراء ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية في جمهورية أوزبكستان جمشيد خوجايف.
وتغطي الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقّعة مجموعة من القطاعات، بما في ذلك خدمات النقل الجوي والزراعة والطاقة والتقنية.
وتهدف الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة إلى استكشاف الفرص الاستثمارية والدفع بالشراكة بين القطاع الخاص السعودي والأوزبكي وتشجيع الاستثمارات المتبادلة، وتعزيزها في عددٍ من القطاعات المستهدفة وتوسيع الشراكة الإستراتيجية، وتنمية العلاقات الاستثمارية بين البلدين، وتبادل البيانات في الفرص الاستثمارية المتاحة، وربط فرص الاستثمارات النوعية.
وتغطي الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة مجموعة من القطاعات الاستثمارية بما في ذلك خدمات النقل الجوي والثروة الحيوانية والزراعة والرياضة والتعليم والعلوم والإعلام والطاقة والتقنية.
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