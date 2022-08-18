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انخفاض طفيف في عدد طلبات إعانة البطالة الأميركية الأسبوع الماضي

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اقتصاد أميركا

انخفاض طفيف في عدد طلبات إعانة البطالة الأميركية الأسبوع الماضي

تراجعت بواقع 2000 إلى رقم معدل موسميا يبلغ 250 ألفا

واشنطن - رويترز

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تراجع عدد الأمريكيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل طفيف الأسبوع الماضي، مما يشير إلى فقدان بعض الزخم في سوق العمل على خلفية ارتفاع أسعار الفائدة.

وقالت وزارة العمل اليوم الخميس إن الطلبات المقدمة لأول مرة للحصول على إعانات البطالة الحكومية تراجعت بواقع 2000 إلى رقم معدل موسميا يبلغ 250 ألفا في الأسبوع المنتهي في 13 أغسطس آب.

وجرى تعديل بيانات الأسبوع السابق لإظهار انخفاض عدد الطلبات بمقدار 10000 عما تم الإبلاغ عنه سابقا. وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا 265 ألف طلب في الأسبوع الأخير.

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وعلى الرغم من ارتفاع الطلبات في الأسابيع الأخيرة، إلا أنها لا تزال أقل من النطاق 270000-300000 الذي يقول الاقتصاديون إنه يشير إلى تباطؤ فعلي في سوق العمل.

وقامت شركات في قطاعات الإسكان والتكنولوجيا، الحساسة لسعر الفائدة، بتسريح موظفين استجابة لتباطؤ الطلب الناجم عن حملة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) القوية لتشديد السياسة النقدية بهدف كبح التضخم.

ورفع البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة 225 نقطة أساس منذ مارس/آذار.

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