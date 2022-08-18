.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

"إيران إنترناشيونال": طهران ستبيع 50 مليون برميل نفط ضمن صفقة مع واشنطن

  • الخط
ناقلة النفط الإيرانية (لانا) التي احتجزت قرب اليونان الأسبوع الماضي - أرشيفية من رويترز
ناقلة نفط إيرانية
اقتصاد إيران

"إيران إنترناشيونال": طهران ستبيع 50 مليون برميل نفط ضمن صفقة مع واشنطن

ستطبق خلال 4 أشهر

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

كشف موقع "إيران إنترناشيونال" بعض تفاصيل الصفقة المرتقبة بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران، والتي قال إنها ستطبق خلال 4 أشهر.

وتتضمن تسريبات الصفقة الاتفاق على بيع إيران 50 مليون برميل نفط خلال 120 يوما ، والإفراج عن أصول إيرانية بقيمة 7 مليارات دولار مجمدة في كوريا الجنوبية.

ونقل "إيران إنترناشيونال" عن مصادر إيرانية أن واشنطن وافقت على رفع العقوبات عن 17 مصرفا.

ومن جهته؛ نقل موقع "أكسيوس" عن مجلس الأمن القومي الأميركي أن التقارير عن تنازلات لإيران غير صحيحة.

وأضاف الموقع أن إيران لم توافق على المقترح الأوروبي لإحياء المفاوضات وأرسلت طلبات إضافية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
الروس يستبدلون قهوة"ستار باكس" الأميركية بـ "ستارز كوفي" الروسية الروس يستبدلون قهوة"ستار باكس" الأميركية بـ "ستارز كوفي" الروسية
اكتشف المزيد