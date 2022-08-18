اقتصاد إيران
"إيران إنترناشيونال": طهران ستبيع 50 مليون برميل نفط ضمن صفقة مع واشنطن
ستطبق خلال 4 أشهر
كشف موقع "إيران إنترناشيونال" بعض تفاصيل الصفقة المرتقبة بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران، والتي قال إنها ستطبق خلال 4 أشهر.
وتتضمن تسريبات الصفقة الاتفاق على بيع إيران 50 مليون برميل نفط خلال 120 يوما ، والإفراج عن أصول إيرانية بقيمة 7 مليارات دولار مجمدة في كوريا الجنوبية.
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ونقل "إيران إنترناشيونال" عن مصادر إيرانية أن واشنطن وافقت على رفع العقوبات عن 17 مصرفا.
ومن جهته؛ نقل موقع "أكسيوس" عن مجلس الأمن القومي الأميركي أن التقارير عن تنازلات لإيران غير صحيحة.
وأضاف الموقع أن إيران لم توافق على المقترح الأوروبي لإحياء المفاوضات وأرسلت طلبات إضافية.
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