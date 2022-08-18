تعيين حسن عبد الله قائما بأعمال محافظ البنك المركزي المصري
خلفا لطارق عامر
أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قرارًا جمهوريًّا بتعيين حسن عبدالله قائمًا بأعمال محافظ البنك المركزي.
جاء تعيين عبدالله قائما بأعمال محافظ البنك المركزي المصري خلفا لطارق عامر المحافظ السابق الذي استقال بشكل غير متوقع أمس الأربعاء، وذلك قبل أكثر من عام على انتهاء مدته الثانية.
ومن المنتظر أن يتم تفعيل القرار رسميا بعد موافقة مجلس النواب عليه.
والقائم بأعمال محافظ البنك المركزي المصري، من مواليد أغسطس عام 1960، وحصل على بكالوريوس إدارة الأعمال من الجامعة الأميركية عام 1982، ثم حصل على ماجستير في إدارة الأعمال عام 1992.
وكان "عبد الله" يشغل منصب الرئيس الحالي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وذلك منذ نهاية مايو 2021. كما شغل منصب الرئيس التنفيذي ونائب الرئيس في البنك العربي الإفريقي الدولي، ورئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية والفرنسية في هونغ كونغ، والمؤسس ورئيس مجلس أمناء مؤسسة وفاءً لمصر.
-
سهم AMTD يرتفع 32000% ويحير وول ستريت.. هونغ كونغ تحقق مع مدير الطرحقيمتها تجاوزت جي بي مورغان قصص اقتصادية
-
"زامب" مالكة "برغر كينغ" في البرازيل: السعر العادل بين 9.96 و13.47 ريالقالت شركة زامب المالكة لبرجر كينغ في البرازيل، يوم الأربعاء، إن مجلس إدارتها يعارض عرض الاستحواذ على الشركة الذي قدمته شركة مبادلة كابيتال، ... أسواق العربية 1230