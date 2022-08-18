عائدات ناقلات النفط العملاقة تسجل أعلى مستوى منذ عامين

سجلت ناقلات النفط العملاقة أعلى إيرادات منذ أكثر من عامين، بدعم من ارتفاع صادرات الخام من قبل الولايات المتحدة والشرق الأوسط.

وأظهرت بيانات نشرتها وكالة "بلومبرغ" أن مؤشر الإيرادات لناقلات النفط العملاقة اقترب من 40 ألف دولار يومياً، وهو أعلى مستوى منذ يونيو 2020.

مادة اعلانية

وشمل تحسن الإيرادات بقية أنواع ناقلات النفط، حيث زاد الطلب على ناقلات المشتقات النفطية إلى أعلى مستوى منذ عام 1997.

وقد أدى قرار حظر النفط الروسي إلى إعادة توجيه تدفقات الخام عبر طرق التجارة المختلفة وإطالة رحلات النقل، ما زاد الضغط على الأسطول العالمي من الناقلات.