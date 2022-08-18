اقتصاد الصين
غولدمان ونومورا يخفضان توقعاتهما لنمو الاقتصاد الصيني هذا العام
مع تواصل أزمة إمدادات الطاقة التي أضافت مزيدًا من عدم اليقين إلى التوقعات
خفض كل من Goldman Sachs و Nomura Holdings توقعاتهما بشأن النمو الاقتصادي للصين، مع تواصل أزمة إمدادات الطاقة التي أضافت مزيدًا من عدم اليقين إلى التوقعات.
وخفض بنك Goldman Sachs التوقعات لنمو الاقتصاد الصيني للعام الجاري إلى 3% من 3.3% توقعها سابقاً، مشيراً إلى أن النمو المتوقع للربع الثالث سيكون بحدود 3.5% وللربع الرابع 3.3%.
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من جانبها، خفضت مجموعة Nomura Holdings توقعاتها لنمو الاقتصاد الصيني للعام الجاري إلى 2.8%، من التوقعات السابقة التي كانت عند 3.3%. فيما خفضت توقعات النمو للربع الثالث إلى 2.9% وللربع الأخير إلى 3.3%.
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