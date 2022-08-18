وزارة الدفاع التركية: سفينة حبوب أخرى تغادر أوكرانيا
ليرتفع إجمالي عدد السفن التي ستغادر مواني أوكرانيا على البحر الأسود إلى 25
قالت وزارة الدفاع التركية، اليوم الخميس، إن سفينة أخرى محملة بالحبوب غادرت ميناء تشورنومورسك الأوكراني ليرتفع العدد الإجمالي للسفن التي أبحرت من مواني أوكرانيا المطلة على البحر الأسود بموجب اتفاق لتصدير الحبوب بوساطة من الأمم المتحدة إلى 25.
وأضافت الوزارة أن السفينة آي ماريا التي ترفع علم دولة بيليز الواقعة في أميركا الوسطى كانت محملة بالذرة، مشيرة إلى أن أربع سفن أخرى ستصل إلى مواني أوكرانيا، اليوم الخميس، لتحميلها بالحبوب.
يأتي ذلك في أعقاب اتفاق مع روسيا يسمح باستئناف صادرات الحبوب من مواني أوكرانيا على البحر الأسود، وذلك بعد توقفها لمدة خمسة أشهر بسبب الحرب.
وتم التوصل إلى الاتفاق، بوساطة الأمم المتحدة وتركيا، الشهر الماضي وسط مخاوف من أن يؤدي فقدان إمدادات الحبوب الأوكرانية إلى نقص حاد في الغذاء وحتى تفشي المجاعة في أجزاء من العالم.
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