مجاعة في 2023.. منظمة دولية تطلق تحذيرا قويا!
مؤكداً على ضمان استمرار تصدير الحبوب الأوكرانية بدون قيود
حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الجمعة، من حدوث مجاعة في عام 2023 بسبب حظر صادرات الأسمدة.
وقال غوتيريش، إنه يجب ضمان استمرار تصدير الحبوب الأوكرانية بدون قيود.
جاء ذلك على هامش زيارة الأمين العام للأمم المتحدة، ميناء أوديسا الأوكراني جنوب البلاد.
واطمأن المسؤول الأممي على صادرات الحبوب التي استؤنفت مؤخراً بموجب اتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة، بهدف تخفيف أزمة غذاء عالمية متفاقمة.
يشار إلى أن أول سفينة حبوب كانت غادرت أوائل أغسطس/أب الجاري، من ميناء أوديسا الأوكراني بموجب اتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة لضمان المرور الآمن عبر البحر الأسود.
أدّى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى تفاقم التوتر في أسواق الغذاء العالمية، وقررت أغلب دول العالم تقييد صادرات المواد الغذائية والسلع الأساسية، ومنها الأسمدة.
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