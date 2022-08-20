زابوريجيا الأوكرانية الخاضعة لسيطرة روسيا تصدر 7 آلاف طن من الحبوب يوميا

قالت سلطات زابوريجيا المعينة من قبل روسيا اليوم السبت إن الجزء الخاضع لسيطرة روسيا من المنطقة الواقعة بجنوب شرق أوكرانيا يصدر ما يصل إلى 7 آلاف طن من الحبوب يوميا.

وتتهم أوكرانيا روسيا، أكبر مصدر للقمح في العالم، بسرقة الحبوب من الأراضي التي استولى عليها الجيش الروسي منذ أن أرسلت موسكو قوات إلى أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط. وتنفي موسكو هذا الاتهام.

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وقال رئيس الإدارة المعينة من قبل روسيا يفجيني باليتسكي، على وسائل التواصل الاجتماعي، إن الجزء الذي تسيطر عليه روسيا من زابوريجيا ينقل ما يصل إلى 5000 طن من الحبوب يوميا عن طريق السكك الحديدية وما بين 1500 و 2000 طن يوميا بالشاحنات. ولم يحدد وجهة الصادرات، وفق رويترز.

وقال إن الإمدادات ستتزايد عندما يبدأ ميناء بيرديانسك الأوكراني الخاضع لسيطرة روسيا على بحر آزوف في التعامل مع الحبوب قريبا.

وأضاف باليتسكي "القضية على وشك أن تحل، وسنبدأ أيضا في تحميل البضائع الجافة إلى تركيا. سيتمكن المزارعون من بيع حبوبهم إلى تركيا والشرق الأوسط ومصر والأسواق الأساسية".

وقال باليتسكي اليوم السبت إن المنطقة حصدت 1.5 مليون طن من الحبوب، مضيفا أنها لم تحصل بعد على الأسمدة لموسم الزراعة القادم.