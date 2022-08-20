صادرات الكويت غير النفطية ترتفع 60% إلى 682 مليون دولار في 5 أشهر

أظهرت بيانات رسمية ارتفاع صادرات الكويت غير النفطية بنسبة 60% في الخمسة أشهر الأولى من العام 2022، إلى 209.1 مليون دينار (681.58 مليون دولار)، مقارنة بـ 130.6 مليون دينار (425.7 مليون دولار) للفترة نفسها من العام 2021.

وأشارت بيانات وزارة التجارة والصناعة الكويتية، إلى أن السبب الرئيسي في ارتفاع تلك الصادرات يعود إلى الطلب الكبير على المنتجات الكويتية في دول مجلس التعاون الخليجي التي استحوذت على ما قيمته 143.9 مليون دينار في 2022، مقارنة بـ85.2 مليون في 2021.

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في حين انخفضت الصادرات الكويتية إلى القارة الأوروبية والأميركيتين على الرغم من عودة الحياة إلى طبيعتها في الكثير من تلك الدول، وفق ما نقلته صحيفة الأنباء.

وأوصت مصادر مسؤولة في وزارة التجارة والصناعة بضرورة العمل على تنويع الصادرات وزيادتها من خلال توقيع الاتفاقيات التجارية مع القارات الأوروبية والإفريقية، وكذلك الأميركيتان، خاصة أن الصناعات والمنتجات الكويتية أصبحت منتجات قادرة على المنافسة عالميا، بدليل اعتماد الكثير من الدول الخليجية والعربية على هذه الصادرات خلال السنوات الأخيرة.

يشار إلى أن الصادرات الكويتية إلى الدول العربية حققت هي الأخرى قفزة كبيرة بلغت 49.5 مليون دينار خلال الأشهر الخمس الأولى من العام 2022 مقارنة بـ 22.2 مليون دينار للفترة نفسها من العام 2021.